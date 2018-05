Overleg tussen bevingsregio Groningen en minister Wiebes vastgelopen

Het overleg tussen minister Wiebes en Groningen over het versterken van woningen in het aardbevingsgebied is vastgelopen. "We hebben het gesprek met de minister opgeschort", zegt de Groningse commissaris van de koning René Paas tegen RTV Noord.

Wiebes en de regio zijn het niet eens over het versterken van 1588 woningen. De regio vindt dat deze woningen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschil snel aangepakt moeten worden.

Wiebes wil een pas op de plaats maken omdat hij verwacht dat het veiliger wordt in Groningen als de gasproductie wordt afgebouwd. Hij wil daarom eerst onderzoeken door onder meer het KNMI en TNO hiernaar afwachten. De uitkomsten daarvan komen eind juni.

Verouderde normen

Wiebes wil wachten op deze "meest actuele veiligheidsinzichten", schrijft hij in een brief aan de bestuurders in het aardbevingsgebied. Door het besluit om de Groningse gaskraan dicht te draaien, is er volgens de minister nu echt uitzicht op een afnemend risico op bevingen. Daarom wil het kabinet niet nog meer huizen versterken op basis van het oude gaswinningsniveau en "verouderde technische normen".

Afspraken nakomen

De regio wil dat bewoners duidelijkheid krijgen en dat gemaakte afspraken worden nagekomen. "Wij vinden dat het al te ver is bij deze groep. Je kunt niet meer terug. Dat is voor ons een breekpunt", zegt commissaris van de koning Paas.

Uitstel van de versterkingsaanpak is volgens de regio schadelijk voor het vertrouwen. De provincie en de tien aardbevingsgemeenten gaan met elkaar in spoedoverleg om te bekijken hoe het nu verder moet.