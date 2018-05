Dertig tips over kluisjesroof Oudenbosch en eerste getuige meldt zich

De politie heeft dertig tips gekregen over de kluisjesroof in Oudenbosch. Ook heeft een van de gezochte getuigen zich gemeld. Het gaat om een fietser die langs de bank fietste rond de tijd dat de daders naar binnen gingen. Er zitten sinds eind april al twee bewakers vast die zouden hebben meegeholpen.

Vorige week deed de politie in Opsporing Verzocht een getuigenoproep. Op bewakingsbeelden is te zien dat vier mensen mogelijk iets gezien hebben van de roof. De fietser is de eerste getuige die zich meldt, schrijft Omroep Brabant.

Geld, sieraden en goud

De bankroof was begin maart. Twee mannen wisten het gebouw binnen te komen en kraakten zo'n driehonderd kluisjes. Wat er precies is gestolen, is niet duidelijk, want eigenaren geven niet altijd aan wat erin zit. Maar het vermoeden is dat het gaat om miljoenen euro's. Verschillende eigenaren gaven aan dat ze bijvoorbeeld geld, sieraden en goud hadden opgeslagen in hun kluisje.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de twee hulp hebben gekregen van de twee beveiligers. Op camerabeelden is te zien dat zij het alarm uitzetten en dan een ronde lopen om het gebouw. Op dat moment gaan de twee rovers naar binnen.