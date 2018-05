Duizenden doorverkochte kaartjes voor concerten Ed Sheeran geblokkeerd

Het management van de Britse zanger Ed Sheeran heeft doorverkopers van kaartjes voor zijn nieuwe concertreeks hard aangepakt. Meer dan 10.000 kaartjes die door tussenpersonen waren opgekocht, zijn ongeldig verklaard. Ook tickets die nog op doorverkoopsites stonden, zijn geblokkeerd.

Volgens de BBC besloot het team van Sheeran in te grijpen nadat honderden kaartjes voor een benefietconcert voor het Britse goede doel Teenage Cancer Trust voor veel meer geld werden doorverkocht op internet.

Het team van Sheeran hield de verkoop van de kaartjes scherp in de gaten. Zodra een bekende doorverkoper werd 'betrapt', werden de door hem of haar gekochte tickets onmiddellijk geblokkeerd. "We bereiken hiermee precies wat Ed wil", zegt een woordvoerder van concertorganisator Kilimanjaro Live tegen de Britse omroep. "Dat je naar zijn concert komt en de eerlijke prijs betaalt."

De wederverkopers verdienden grof geld aan de concerten van Sheeran. Op de site Viagogo worden nog steeds kaartjes aangeboden. Een normaal kaartje kost tussen de 49 en 88 pond, nu staan er kaartjes op voor 400 pond.

Strenge voorwaarden

Om een van de concerten van Sheeran binnen te komen zijn strenge voorwaarden van kracht. Zo moeten de naam op het ticket én de naam op een identiteitskaart hetzelfde zijn. Er kunnen niet meer dan vier kaartjes per persoon worden besteld en kaartjes die ergens worden doorverkocht, verliezen dus hun geldigheid.

De concertorganisator betaalt de prijs van alle geblokkeerde kaartjes terug, ook die van professionele doorverkopers. "We kunnen er dus niet beschuldigd van worden om twee keer te verdienen aan hetzelfde kaartje", zegt de woordvoerder.

Fans die aan de deur komen hoeven er niet per se op te rekenen dat ze een concert niet meer in komen. De organisatie gaat hun ongeldige kaartje een stempel geven, zodat ze geld terug kunnen vragen bij de doorverkoopsite. Elders bij de concertlocatie kunnen de fans dan alsnog een kaartje kopen maar dan voor de normale prijs, zo belooft de organisator. Ook krijgen ze hulp bij het terugvragen van hun geld bij de doorverkoper. Deze week verwacht het team van Sheeran nog eens 500 kaarten te blokkeren.

Niet de eerste

Sheeran is niet de eerste die doorverkochte kaartjes blokkeert. De KNVB weigerde eind oktober bijvoorbeeld bijna 1500 kaarten voor de kwalificatiewedstrijd Nederland-Zweden. Voor die kaartjes werd volgens de KNVB toen "het veelvoudige" betaald.