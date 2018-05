Blok: Nederland gaat geen vluchtelingen uit Venezuela opnemen

Er kan geen sprake van zijn dat vluchtelingen uit Venezuela doorgaan naar Nederland. Minister Blok van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland wel technische ondersteuning heeft aangeboden aan Aruba en Curaçao, om te helpen met het omgaan met vluchtelingen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat het om twee zelfstandige landen binnen het koninkrijk gaat en dat die gebieden daarom een eigen verantwoordelijkheid hebben om hun problemen op te lossen.

Blok komt met de reactie na de herverkiezing van de Venezolaanse president Maduro. Die verkiezingen noemt hij een aanfluiting. "Het waren geen vrije en onafhankelijke verkiezingen. Ik kijk er met grote zorgen naar, er blijft een druk op mensen om te vertrekken."

Hij benadrukt dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen economische vluchtelingen, die een land niet verplicht hoeft op te nemen, en politieke vluchtelingen. "Echte politieke vluchtelingen moeten op basis van het vluchtelingenakkoord wel worden opgenomen."

Tussen Venezuela en de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao liggen maar enkele tientallen kilometers zee. Venezuela, ooit de bakermat van links in Latijns-Amerika, is tegenwoordig een socialistische dictatuur in crisis. De economie van Venezuela is er heel slecht aan toe. Veel tegenstanders van de president zitten gevangen of zijn gevlucht. Ook de inheemse bevolking, de Warao-indianen, trekt massaal de grens over, weg van Venezuela.

De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, hekelde vorige week de Nederlandse houding ten aanzien van de vluchtelingenstroom uit Venezuela richting de ABC-eilanden. Volgens haar doet Nederland onvoldoende om te helpen met de opvang. Sinds het uitbreken van de politieke en humanitaire crisis in Venezuela in 2015 trokken duizenden vluchtelingen naar de nabijgelegen eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Bij elkaar zijn honderdduizenden Venezolanen gevlucht.

Diepe afgrond

VVD-Kamerlid Ten Broeke vreest dat Venezuela door Maduro in een diepe afgrond stort, met een grote vluchtelingenstroom tot gevolg voor de eilanden. "Die zijn volstrekt niet klaar om deze aantallen op te vangen." De VVD'er waarschuwde al jaren geleden dat Nederland en de eilanden maatregelen moesten treffen. "Dit is een ongeluk dat zichzelf heeft aangekondigd." Hij vindt niettemin, net als minister Blok, dat Nederland geen asiel hoeft te verlenen aan de vluchtelingen uit Venezuela.

CDA-Kamerlid Van Helvert noemt de situatie in Venezuela verschrikkelijk. "Er komen nu al vluchtelingen naar Nederland. De vraag is of we de omvang kunnen overzien, want de eilanden zijn heel klein."

SP-Kamerlid Karabulut denkt niet dat de problemen van vandaag op morgen zijn opgelost. "We moeten nadenken hoe de Venezolanen gesteund kunnen worden. Je moet voorbereid zijn op de problemen."

Volgende week debatteert de Tweede Kamer met minister Blok over de ontwikkelingen.