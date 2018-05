Kabinet sluit intrekken Nederlanderschap twee Syriëgangers niet uit

Minister Ollongren sluit niet uit dat de twee Nederlandse Syriëgangers die na een veroordeling in Turkije naar Nederland terugkeren, hun Nederlanderschap kwijtraken. "Dat zou aan de orde kunnen zijn", zei zij in de Tweede Kamer.

De twee, Reda Nidalha en Oussama A., zijn in Turkije veroordeeld tot zes jaar en drie maanden celstraf voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze mogen hun hoger beroep tegen dat vonnis in Nederland afwachten.

Ollongren zei op vragen van de PVV dat het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie de twee bij aankomst in Nederland zal aanhouden. Er wordt een inschatting gemaakt van de dreiging die zij vormen en "u kunt ervan uitgaan dat daarnaar wordt gehandeld".

Of dat betekent dat ze hun Nederlandse paspoort kwijtraken, kan de minister van Binnenlandse Zaken nog niet zeggen. "Zo ver is het nog niet."

Juridische mogelijkheden

Het OM wil eerst het vonnis van de Turkse rechter bestuderen en "kijken wat voor juridische mogelijkheden er nog in Nederland zijn". Het is niet mogelijk om mensen twee keer te veroordelen voor hetzelfde feit.

Het Nederlands staatsburgerschap kan worden ingetrokken als een persoon twee nationaliteiten heeft en een bedreiging vormt voor de veiligheid. In september is het Nederlanderschap van vier zogenoemde jihadisten afgepakt, die toen waarschijnlijk in Syrië waren. Zij kunnen niet meer terugreizen naar Nederland.

De PVV vindt dat Nidalha en A. ook niet naar Nederland zouden mogen komen. Het gaat volgens de partij om "tikkende tijdbommen".