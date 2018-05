Harry en Meghan voor het eerst als getrouwd stel naar buiten

Prins Harry en Meghan Markle hebben voor het eerst als getrouwd stel hun opwachting gemaakt bij een koninklijk evenement. De kersverse echtgenoten waren te gast bij een tuinfeest in Buckingham Palace, waarvoor ruim 6000 vertegenwoordigers van goede doelen waren uitgenodigd.

Harry en Meghan trouwden zaterdag in Windsor. Na de huwelijksceremonie en een rijtoer in een koets trokken ze zich terug voor een feest achter gesloten deuren. Sindsdien waren ze niet meer in het openbaar verschenen.

Aanleiding voor het feest in de tuinen van Buckingham Palace was de 70ste verjaardag van prins Charles, later dit jaar. Alle gasten horen bij liefdadigheidsinstellingen of legereenheden waarmee Charles een bijzondere band heeft, bijvoorbeeld omdat hij beschermheer is.

Kijk hier nog één keer naar de hoogtepunten van het huwelijk van Harry en Meghan: