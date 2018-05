30.000 euro voor gouden tip over liquidatie vader en zoon in Zoetermeer

De politie heeft een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over een dubbele liquidatie, vorig jaar april in Zoetermeer. Een 49-jarige man en zijn 23-jarige zoon kwamen daarbij om het leven.

Het motief voor de dubbele moord is nog altijd niet duidelijk. De politie houdt er rekening mee dat de twee daders zijn ingehuurd door iemand die mogelijk een conflict had met een van de twee slachtoffers had. Voor de liquidatie werden al meerdere verdachten aangehouden. Zij zijn allemaal weer vrijgelaten, meldt Omroep West.

Daders staken vluchtauto in brand

De vader en zoon werden op 25 april 2017 op de parkeerplaats voor een sportschool doodgeschoten. Op camerabeelden is te zien dat de schutter uit een geparkeerde auto stapt, naar de auto van de vader en zijn zoon loopt en het vuur opent.

Na de liquidatie stapte de schutter weer in bij zijn handlanger. Hun auto werd een straat verderop brandend teruggevonden. Daar wilden de twee in een volgende vluchtauto stappen. Toen die niet wilde starten, bedreigden de twee een echtpaar met een wapen en pakten hun auto af. De auto van het echtpaar werd later in Rotterdam teruggevonden. Ook deze auto werd in brand gestoken.