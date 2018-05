Ook derde bagageafhandelaar Schiphol sluit akkoord met FNV

Ook bagageafhandelaar Aviapartner heeft een cao-akkoord bereikt met de FNV. Twee andere waarbij acties werden gevoerd, bereikten eerder al een akkoord.

Afgelopen vrijdag kwam FNV-luchtvaart tot een overeenstemming met Menzies en Swissport. De acties van de afgelopen weken zijn hiermee zo goed als zeker voorbij.

Om ook Aviapartner over de streep te trekken, hebben er in het pinksterweekend nog tientallen mensen tijdelijk gestaakt. De leden van de vakbond moeten nog wel instemmen met het bereikte resultaat.

Afgesproken is dat de lonen per 1 april dit jaar met 2 tot 3,5 procent worden verhoogd en volgend jaar juli nog eens met 3 procent. Ook neemt Aviapartner per direct nieuwe mensen aan om de werkdruk te verlichten. Verder sluit het bedrijf zich aan bij de nieuwe sector-cao, die ingaat op 1 januari 2020 voor de passagiers- en bagageafhandeling op de Nederlandse luchthavens.

Bij Aviapartner, Menzies en Swissport samen werken in Nederland ongeveer 2100 mensen.