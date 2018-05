Wordt dit de warmste mei in 300 jaar?

Dit zou wel eens de warmste meimaand kunnen worden in ruim drie eeuwen tijd. Dat voorspelt Weerplaza. De gemiddelde temperatuur in De Bilt kan uitkomen op 16,5 tot 16,8 graden, terwijl 13,1 graden normaal is. Ter vergelijking: de gemiddelde temperatuur voor juni ligt op 15,6 graden.

De afgelopen weken is het al veel warmer dan normaal, door steeds terugkerende hogedrukgebieden. En doordat het eind van de week weer warmer wordt en die warmte lijkt te gaan aanhouden, is de kans groot dat dit record ook echt wordt gehaald.

Met een temperatuur die ruim drie graden hoger ligt dan normaal wordt ook moeiteloos het oude warmterecord verbroken. Dat dateert uit 1889, toen het in mei 16,0 graden werd.

Onafgebroken

Volgens Weerplaza zijn de temperaturen in Nederland sinds 1706 onafgebroken gemeten. Dat begon in Delft en werd later uitgebreid naar onder meer Haarlem en later De Bilt. Op die manier is een reeks ontstaan die het mogelijk maakt de maanden onderling te vergelijken.

Weerplaza houdt er rekening mee dat die metingen van vroeger een afwijking kunnen hebben van 0,1 of 0,2 graden. Maar zelfs mét die afwijking is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een record, omdat het op z'n minst 0,5 graden warmer wordt dan normaal.

Pas over ruim een week wordt duidelijk of mei ook echt als warmste maand ooit de boeken in gaat.