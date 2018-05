Buschauffeurs in het streekvervoer leggen opnieuw het werk neer

Er wordt zaterdag opnieuw gestaakt in het streekvervoer. Buschauffeurs in Utrecht, 't Gooi, Groningen, Drenthe en West-Brabant leggen dan het werk neer om een betere cao af te dwingen. Het is de vijfde dag dat er acties zijn in het streekvervoer.

In Utrecht staakt Keolis, in Groningen en Drenthe Qbuzz, CTS legt het werk neer in Zuidwest-Drenthe, Connexxion rijdt niet in de regio Gooi- en Vechtstreek en Arriva blijft in de remise in West-Brabant. De stakingen worden in het weekend gehouden om examenkandidaten niet in problemen te brengen, schrijft RTV Noord.

Druk zetten

De buschauffeurs willen minder werkdruk, meer loon en meer plaspauzes. Sinds oktober wordt daar al over onderhandeld door de bonden en de werkgevers. In januari leek er een akkoord te zijn, maar dat werd afgewezen door de leden van de vakbonden.

Begin deze maand werd daarom in het hele land het werk twee dagen neergelegd. De vakbonden zijn nu overgegaan op estafettestakingen. Zo waren er afgelopen zaterdag stakingen in Oost-Brabant, Zeeland en de Veluwe. De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.