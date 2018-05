Vakantieadvies van minister aan Deense moslims valt slecht

Een advies van een Deense minister aan moslims om tijdens de ramadan vakantie op te nemen, is ook in haar eigen partij slecht gevallen.

Minister Inger Støjberg van Immigratie en Integratie stelde in de Deense krant Berlingske Tidende de vraag aan de orde of "gehoorzamen aan een 1400 jaar oude plicht van de islam" wel te verenigen valt met moderne werksituaties. Zo zouden buschauffeurs die vasten een veiligheidsrisico voor de samenleving zijn, net als vastende ziekenhuismedewerkers.

Støjberg riep moslims daarom op om voortaan tijdens de ramadan vrijaf te nemen, "om negatieve gevolgen voor de rest van de Deense samenleving te voorkomen".

'Feitelijk geen probleem'

De voorzitter van een Deense belangenvereniging voor moslims noemt het een "compleet absurd idee". Hij wees erop dat nergens uit blijkt dat islamitische buschauffeurs of moslims in andere beroepen zich tijdens de ramadan gevaarlijker gedragen dan niet-moslims.

Dat wordt bevestigd door ov-bedrijf Arriva dat ook in Denemarken actief is. Een woordvoerder zei tegen dezelfde krant dat zich nog nooit een ongeluk met een vastende chauffeur heeft voorgedaan. "Dus feitelijk is het voor ons geen probleem."

De voorzitter van een transportvakbond vroeg zich af of de minister een probleem probeert te maken dat er niet is. Een prominent partijgenoot van Støjberg sloot zich daarbij aan. Een vicevoorzitter van haar centrum-rechtse Venstre-partij zei dat politici zich op "echte problemen" moeten concentreren.

Støjberg staat bekend om haar harde koers tegen immigranten. Haar partij trad in 2015 toe tot de regering. Dat leidde er onder meer toe dat asielzoekers aan hun eigen opvang moeten meebetalen.