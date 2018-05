Beoogde ministers Catalonië blijven vastzitten

Twee beoogde ministers voor het nieuwe Catalaanse bestuur komen niet vrij. Het Spaanse hooggerechtshof zegt dat het niet akkoord gaat met de vrijlating van de oud-ministers van de regering Puigdemont. Daardoor kan de beëdiging woensdag niet doorgaan.

Zolang er geen nieuw werkend Catalaans bestuur is, kan de Spaanse regering de interventie in Catalonië niet opheffen. Overigens had premier Rajoy zondag al laten weten dat hij het nieuwe bestuur niet erkent. De Spaanse regering vindt het onverteerbaar dat regiopresident Torra vier ministers wil aanstellen, die op de vlucht zijn voor het Spaanse OM of in voorarrest zitten.

Voor premier Rajoy levert de situatie een probleem op voor zijn begroting. Woensdag stemt het parlement in Madrid namelijk over de begroting voor 2018, maar de regering heeft daarvoor ook waarschijnlijk de stemmen van de Baskische partij PNV nodig. Die partij eist echter dat Rajoy stopt met zijn interventie in Catalonië.