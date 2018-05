Zeven mensen aangehouden na grote familieruzie

In Dordrecht zijn bij een uit de hand gelopen familieruzie zeven mensen aangehouden. Bij de arrestaties werd een agent bedreigd met een hamer.

Een man van 21 raakte gewond doordat hij door een politiehond was gebeten. Een meisje raakte ook lichtgewond, waardoor is niet duidelijk.

De ruzie was gisteren in de Willem Barentszstraat. Er waren verschillende mensen uit een familie bij betrokken. Ze wonen allemaal in dezelfde buurt.

Wapenstok

Om de ruziƫnde groep uit elkaar te krijgen, gebruikten agenten een wapenstok. Toen de politie daarna iemand wilde aanhouden, werd de 54-jarige vader van de arrestant boos. Hij rende zijn woning in en kwam terug met een hamer. Daarmee bedreigde hij een agent. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden. De politie heeft daarbij pepperspray gebruikt en een politiehond ingezet.

De mensen die zijn aangehouden, zijn zes mannen tussen de 18 en 54 jaar. Er werd ook een 47-jarige vrouw gearresteerd.