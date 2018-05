OM eist tonnen van oud-topman Ballast Nedam

Het Openbaar Ministerie heeft 50.000 euro boete en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden geëist tegen een voormalige topman van bouwbedrijf Ballast Nedam. Het OM verdenkt hem ervan dat hij steekpenningen heeft betaald om opdrachten binnen te halen.

Ook zou de man geld, dat hij sinds eind mei 2001 zou hebben verkregen uit betalingen door Ballast aan buitenlandse agenten in Suriname en Saudi-Arabië, hebben witgewassen. Het Openbaar Ministerie wil dat de man het geld dat hij zou hebben buitgemaakt, 858.794 euro, betaalt aan de Staat, "omdat misdaad niet mag lonen".

Suriname

De verdachte had jarenlang topfuncties bij Ballast Nedam, waaronder die van financieel directeur. Na zijn vertrek in 1997 bij het bedrijf, bleef hij nog verbonden als adviseur.

Uit onderzoek van de FIOD blijkt volgens het OM dat de man wist dat mensen in het Midden-Oosten en Suriname werden omgekocht, om zo bouwopdrachten binnen te slepen. Hij zou zichzelf twee keer 200.000 euro aan steekpenningen hebben toegeëigend, zonder dat Ballast Nedam hiervan op de hoogte was.

Verder heeft de verdachte volgens het OM tonnen in guldens ontvangen van een bedrijf in Suriname, dat betrokken was bij de onderhandelingen over de bouw van een brug. Bij die bouw is rond de dertig miljoen gulden aan steekpenningen betaald aan de politieke partijen van (oud-)presidenten Wijdenbosch en Bouterse. Daarbij zou de man betrokken zijn geweest.

Lang geleden

"Het is lang geleden dat de verdachte begonnen is met het verhullen van het geld dat hij zich toeëigende vanuit Ballast Nedam", zei de officier van justitie in de rechtszaal ."Als het korter geleden was geweest, was gevangenisstraf de enige mogelijke sanctie geweest."

"Gelet op het feit dat het lang geleden is en ook gelet op zijn gevorderde leeftijd, zal het OM alleen een geldboete eisen en een voorwaardelijke straf", aldus de officier.

Schikking

Ballast Nedam trof als bedrijf in 2012 al een miljoenenschikking in de zaak. Het bedrijf kocht door 5 miljoen euro te betalen aan het OM strafvervolging af. Daarnaast moest het concern afzien van een vordering op de Belastingdienst van 12,5 miljoen euro.

Een andere directeur van Ballast Nedam staat ook terecht. Zijn zaak wordt donderdag behandeld.