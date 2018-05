Shell-oproep om te vergroenen krijgt minder steun

De resolutie van actiegroep Follow This om Shell te laten verduurzamen van heeft minder steun gekregen dan vorig jaar bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Bij de stemming kreeg de klimaatresolutie 5,1 procent van de stemmen achter zich, minder dan de 6 procent van vorig jaar.

Het is de derde keer dat Follow This het punt op de agenda zet. Voor het aannemen en implementeren is 75 procent nodig.

Manshoge foto's

De aandeelhoudersvergadering van Shell wordt al jaren gebruikt door demonstranten om aandacht te vragen. Buiten het gebouw staan een pop-up-expositie over allerlei lopende rechtszaken tegen Shell over milieuvervuiling, klimaat, corruptie en mensenrechten. Aandeelhouders moeten langs een muur van manshoge foto's, kraampjes en flyerende betogers naar binnen.

Binnen in het Circustheater zitten uiteindelijk een paar honderd aandeelhouders. Er is een stoet aan vraagstellers over van alles en nog wat. Waarom de Shell-top niet in auto's op waterstof rijdt? Een oproep tot een verklaring zwart-op-wit dat Shell en de NAM de Groningse aardbevingsschade vergoeden. Greenpeace staat met twee Argentijnen bij de microfoon over schaliegasboringen in Patagonië.

Aandeelhoudersvergaderingen krijgen de laatste jaren steeds meer het karakter van een actieplatform. Buiten voor de deur én binnen. Met een aandeel 'koop' je spreekrecht op de vergadering en mag je vragen stellen.

Steeds vaker voeren actievoerders en lobbygroepen het woord over milieu en mensenrechten. Of grijpen mensen de gelegenheid aan om 'reclame' te maken met een heel verhaal zonder een echte vraag. Zelfs politici hebben dit podium ontdekt, zoals laatst bij de aandeelhoudersvergadering van ING over de beloning van Hamers. Toen stelde de SP vragen.

Koeien vol stress

Ook Groningse boeren grijpen de vergadering aan om een pleidooi te voeren over de gaswinning en de aardbevingsschade voor boeren. Woordvoerder Ate Kuipers vertelt hoe de koeien vol stress rondrennen bij een beving en over de schade aan stallen, mestkelders en boerderijen. "Alles beweegt bij ons, behalve de NAM." Hij pleit daarom voor een toezegging zwart-op-wit.