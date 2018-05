NVWA deelde afgelopen jaar 30 procent meer boetes uit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in het afgelopen jaar 30 procent meer boetes opgelegd dan het jaar daarvoor. De meeste boetes, zo'n 4800, werden uitgedeeld voor overtredingen van de Warenwet.

"Dat gaat om voedselveiligheid maar ook om bijvoorbeeld consumentenproducten, zoals opladers van mobiele telefoons", zei inspecteur-generaal Rob van Lint tijdens een toelichting op het jaarverslag bij Spraakmakers op NPO Radio 1. "Soms vliegen die opladers vanzelf in brand en dat is heel risicovol voor consumenten."

De toename van het aantal boetes komt volgens Van Lint doordat het beleid is aangescherpt. "Waar de NVWA vroeger weleens een aantal keer achter elkaar een waarschuwing gaf, krijgen ondernemers nu na één waarschuwing al een boete."

Meer openheid

De NVWA wil transparanter worden door meer inspectieresultaten te publiceren. Om juridische redenen is dat niet altijd mogelijk, maar er is wel openbaarheid gegeven over een aantal horecagelegenheden in grote steden, visveilingen en veiligheid van consumentenproducten.

Binnenkort worden ook de inspectieresultaten van slachthuizen bekendgemaakt. "De consument kan daar in directe zin niet zo veel mee", zegt Van Lint. "Maar de partijen die inkopen bij slachthuizen, bijvoorbeeld de retail, kan op basis van die resultaten daar rekening mee houden."

Veiligheid inspecteurs

Van Lint maakt zich verder zorgen om de veiligheid van inspecteurs. Er kwamen vorig jaar 76 meldingen van agressie binnen. De NVWA heeft op basis daarvan twintig keer aangifte gedaan. Vergeleken met vorig jaar is dat een lichte afname, toen er 91 meldingen van agressie binnenkwamen. Maar volgens Van Lint gaat het niet om het aantal incidenten, maar om de ernst ervan.

In de meeste gevallen ging het om schelden, maar lichamelijk geweld en persoonlijke bedreigingen kwamen ook voor. "Onlangs werden inspecteurs bij een dierenverzamelplaats geslagen en gestompt, waarna een van hen was gevallen en daarna nogmaals werd geslagen", zei Van Lint. En tijdens een inspectie van een viskotter dreigden inspecteurs te verdrinken toen ze door toedoen van de visser in het water waren beland. Daarnaast zijn inspecteurs die bezig waren met mestfraude met de dood bedreigd.

Ook bij zaken zoals de fipronil-affaire liepen de gemoederen hoog op. De NVWA kreeg kritiek over de manier waarop de dienst te werk ging. Er lopen nu twee onderzoeken naar wat er precies is gebeurd. "We wachten het af. Er zijn zaken aan de orde geweest waarvan we ons kunnen afvragen of we dat beter hadden kunnen doen."