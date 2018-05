Hoofdverdachte opgepakt in moordzaak Andy de Heus

De politie heeft een man uit Sittard-Geleen opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van Andy de Heus. De 50-jarige man wordt de komende dagen verhoord.

Het slachtoffer, een marktkoopman, verdween eind 2012, toen hij op weg was naar een restaurant in het Limburgse dorp Nieuwstadt. Zijn auto werd kort daarop uitgebrand teruggevonden in Belgiƫ. Ruim drie jaar later werd het stoffelijk overschot van De Heus gevonden bij een zoekactie rondom visvijvers in Stevensweert.

Verdachte Ron S. werd vanochtend aangehouden in een Nederlandse gevangenis, waar hij een Duitse celstraf uitzit voor drugssmokkel. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van betrokkenheid bij de moord of doodslag op Andy de Heus, illegaal bezit van vuurwapens en munitie, en het wegmaken van het lijk van De Heus.

Andere verdachten

S. wordt gezien als hoofdverdachte in de vermissingszaak. De politie heeft hem al lange tijd in het vizier.

In 2016 werden al drie andere verdachten aangehouden. Zij zijn nog in beeld bij de politie. Er wordt nog onderzocht wat hun rol is geweest in de zaak.