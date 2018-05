Politie-onderzoek na dood 15-jarige jongen uit Den Haag

In Den Haag is dit weekend een 15-jarige jongen overleden. Volgens zijn familie is hij omgekomen tijdens een "onnozele challenge". De politie onderzoekt onder meer de telefoon van de jongen om erachter te komen wat er is gebeurd.

De ouders van de jongen zijn ervan overtuigd dat hun zoon iets nadeed dat hij had gezien op internet. Een vriend van de jongen zegt tegen Omroep West dat het ging om de choking challenge, waarbij de deelnemers hun eigen keel afknijpen in de hoop er high van te worden.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de jongen op die manier is overleden, "maar we kunnen het niet volledig uitsluiten". Daarom bekijkt de politie "gegevensdragers" van de jongen.

Rouwadvertentie

"Veel te vroeg is op 15-jarige leeftijd door een onnozele challenge uit ons midden weggerukt onze lieve zorgzame zoon, mijn fantastische broer, onze kleinzoon, neef, geliefde vriend en sportieve judoka", staat in de rouwadvertentie.

Vorig jaar overleed een 16-jarige jongen uit Arkel bij een wurgspel. Eerst werd gedacht aan zelfmoord, maar al snel bleek dat daar geen sprake van was. Met zijn smartphone had de jongen gefilmd wat er was gebeurd. Hij had met een badstof ceintuur om zijn nek een misstap gemaakt op een trap, waardoor hij was weggegleden en bewusteloos was geraakt.