15-jarige jongen overleden na val in gierput

De 15-jarige jongen die anderhalve week geleden in een mestput in Oldehove viel, is overleden. Dat blijkt uit een rouwadvertentie in het Dagblad van het Noorden.

De jongen was aan het werk bij een boerenbedrijf in Oldehove toen hij viel. Zijn vader heeft hem waarschijnlijk nog uit de put proberen te redden, maar viel er zelf ook in. Hoe het met de vader van de jongen gaat, is niet bekend. Ook hij werd na het ongeluk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Op 17 mei is de jongen overleden, meldt RTV Noord. Hoe het kwam dat hij in de put belandde, is niet bekend.