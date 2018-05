Podcast 22-5 #DeDag: Levert zo'n Lonely Planet-notering echt wat op?

Lonely Planet heeft 'verborgen parel' Friesland op nummer drie gezet in de lijst van Europese vakantiebestemmingen. Rotterdam behaalde in 2016 al een goede notering bij de reisgids. Judith Boer van City Marketing Rotterdam vertelt in #DeDag hoe de stad dat voor elkaar speelde én of wat het opleverde. "In het jaar van de notering steeg het toerisme significant."

Verder neemt correspondent Frank Renout je mee naar een Franse voorstad en schuift techredacteur Joost Schellevis aan om vooruit te blikken op de hoorzitting van Facebook-topman Mark Zuckerberg in het EU-parlement. "Het zijn niet de specialisten van het parlement die straks het woord gaan voeren, maar de grote namen. Die zijn niet heel goed ingevoerd."