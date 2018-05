Slachtoffer vliegtuigcrash Cuba overleden in ziekenhuis

Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp is nog niet afgerond. Het toestel dat neerstortte was gebouwd in 1979. Het werd door het Mexicaanse bedrijf Aerolíneas Damojh, ook bekend als Global Air, geleast aan de Cubaanse nationale luchtvaartmaatschappij Cubana de Aviación.

De Mexicaanse burgerluchtvaartautoriteit heeft alle activiteiten van Global Air opgeschort, zolang het onderzoek loopt. Het is niet voor het eerst dat de maatschappij onder een vergrootglas ligt; eerdere onderzoeken waren in 2010, na een noodlanding in de Mexicaanse badplaats Puerto Vallarta, en in 2013, na een klacht van een piloot.

Binnenlandse vlucht

Het vliegtuig stortte vrijdag neer kort nadat het was opgestegen in Havana voor een binnenlandse vlucht. Er waren 113 mensen aan boord.

De meeste passagiers kwamen uit Cuba. De vijf buitenlandse passagiers, uit Argentinië, Mexico en de Westelijke Sahara, zijn allemaal bij het ongeluk omgekomen.

De zes bemanningsleden kwamen uit Mexico. Ook zij hebben de ramp niet overleefd.