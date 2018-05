Fonds voor onderzoek naar nieuwe zorgideeën

Minister Bruins voor Medische Zorg wil dat veelbelovende behandelingen en medische technologie sneller beschikbaar komen voor de patiënt. Hij steekt 105 miljoen euro in een fonds waaruit wetenschappelijk onderzoek daarnaar kan worden betaald.

Nu blijven goede zorgideeën vaak hangen in de ontwikkelfase, zegt Bruins. Onderzoek naar de meerwaarde van een nieuwe vorm van zorg, het laatste stapje voordat die in het basispakket kan worden opgenomen, is vaak te duur. Vooral kleinere bedrijven, individuele onderzoekers en ziekenhuizen laten het daarom achterwege, waardoor een nieuwe behandelmethode niet bij de patiënt terechtkomt.

De nieuwe regeling gaat op 1 januari 2019 in en vervangt de huidige regeling van voorwaardelijke toelating tot de markt, die in de praktijk te lastig bleek.

Bruins werkt nog aan een vergelijkbare, aparte regeling voor geneesmiddelen. Die wil hij aan het einde van dit jaar presenteren.