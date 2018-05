Tiener die brand stichtte in Oregon moet 37 miljoen dollar betalen

Een tiener in de Amerikaanse staat Oregon moet van de rechter een boete van bijna 37 miljoen dollar betalen voor brandstichting in een natuurreservaat. Het bedrag staat voor de kosten van het blussen van de brand en het herstellen van de natuur en huizen in het gebied.

De 15-jarige jongen uit Vancouver, Washington bekende eerder dit jaar dat hij vorig jaar september twee soorten vuurwerk in de kloof in natuurreservaat Columbia River Gorge had gegooid. Hierdoor ontstond een grote brand in de Eagle Creek Canyon, waarna mensen moesten geƫvacueerd en veel schade aan de 194 vierkante kilometer natuur werd aangericht.

De jongen moet in ieder geval de komende tien jaar betalen wat hij kan. Als hij netjes betaalt, zijn proeftijd doorkomt en niet nog eens de wet overtreedt, wordt het betaalplan daarna stopgezet. Hij werd eerder al veroordeeld tot 1920 uur taakstraf en een proeftijd van vijf jaar. Ook moest hij excuusbrieven schrijven aan alle 152 gedupeerden.