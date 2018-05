Amerikaan die inreed op familie heeft 'zware psychische problemen'

De man die zondag inreed op een restaurant in North Carolina en daarbij zijn dochter en schoondochter om het leven bracht, heeft zware psychische problemen. Volgens een dominee en vriend van de familie lijdt de man, Roger Self, aan depressies en een angststoornis.

Self was zondagmiddag met zijn familie in een restaurant in Bessemer City. Hij ging naar buiten, stapte in zijn auto en reed vervolgens op hoge snelheid in op de plek waar zijn familie zat te eten.

Bij het incident kwam de 26-jarige dochter van Self om het leven, evenals zijn schoondochter. Zijn vrouw en zoon raakten zwaargewond en verkeren in kritieke maar stabiele toestand. Self werd meteen na het incident aangehouden.

Wapens afgenomen

Volgens de dominee werden de psychische klachten van Self de afgelopen drie maanden erger. Self vroeg zijn zoon zijn wapens van hem af te nemen. "Zijn familie en vrienden hebben hard gewerkt om hulp voor Roger te vinden. We voelen allemaal een zeker schuldgevoel."

De dominee zei bang te zijn geweest dat Self zichzelf wat zou aandoen, niet dat hij zijn familie pijn zou doen.

Self verscheen maandag in de rechtbank. Hij toonde weinig emotie en sprak nauwelijks. Hij wordt twee keer beschuldigd van moord met voorbedachten rade. Volgens de politie lijkt het erop dat Self bewust op zijn familie inreed en van tevoren over zijn daad had nagedacht.