Amerikaanse zwemster Kukors klaagt zwembond aan

De Amerikaanse oud-zwemster Ariana Kukors heeft de zwembond USA Swimming aangeklaagd. Volgens Kukors wist de bond dat ze in haar jeugd jarenlang is misbruikt door haar trainer, en is daar niets tegen gedaan.

Kukors zegt dat haar coach Sean Hutchison haar vanaf haar dertiende seksueel intimideerde en vanaf haar zestiende begon aan te raken en te zoenen. Toen ze 17 was, zou hij haar seksueel hebben misbruikt. "USA Swimming heeft, door niets te doen, het voor Sean Hutchison mogelijk te maken om mij tien jaar lang te misbruiken", zei de nu 28-jarige Kukors op een persconferentie. "Ik had hulp nodig en er waren mensen in de positie om mij te helpen."

Beschuldigingen

Eerder dit jaar bracht de zwemster het verhaal over het misbruik al naar buiten via een essay. De Amerikaanse zwembond liet in 2010 een priv├ędetective onderzoek doen naar geruchten over de relatie tussen de coach en de zwemster. Toen kon geen wangedrag worden vastgesteld, al zeggen critici dat het onderzoek niet zorgvuldig is verlopen. Hutchison heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Kukors werd in 2009 wereldkampioen op de 200 meter wisselslag en een jaar later triomfeerde ze op de 100 meter wissel bij de WK kortebaan. Ook deed ze mee aan de Olympische Spelen in Londen van 2012. Toen werd ze vijfde op de 200 meter.

De misbruikzaak bij de zwembond staat niet op zichzelf: bij de Amerikaanse turnbond stapte begin dit jaar het volledige bestuur op, nadat voormalig teamarts Larry Nassar was aangeklaagd door ruim 125 meisjes en vrouwen.