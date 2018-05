Roparun-virus: 'Elk jaar ga je kapot, en toch ga je daarna weer'

Normaal is de finish op de Coolsingel. Vanwege werkzaamheden is de eindstreep verplaatst naar de Binnenrotte. Daar kunnen de deelnemers even bijkomen op het teamterras, voor ze zich in het feestgedruis storten. "Ik was vooraf gewaarschuwd: Neem geen biertje, dan ga je helemaal out", lacht Annemieke. "Maar echt, ik heb er één genomen en die was verrukkelijk!"

Virus

Als afsluiting van de avond klinkt het lijflied van de Roparunners You'll never walk alone. Voor de meeste van de deelnemers hier geldt dat ze er volgend jaar weer bij willen zijn. Ook Annemieke is nu besmet met het Roparun-virus: "Natuurlijk ga ik het nog een keer doen. Maar dit keer met een langere aanloop, zodat ik volgend jaar nog sneller kan lopen".