Londense oud-burgemeester Ken Livingstone stapt uit Labourpartij

De vroegere Londense burgemeester Ken Livingstone stapt uit de Labourpartij, waarvan hij bestuurder was. Hij zegt dat beschuldigingen van antisemitisme aan zijn adres te lastig zijn geworden voor de partijleiding.

Livingstone zei twee jaar geleden in een radio-interview dat Adolf Hitler "het zionisme steunde voordat hij gek werd en zes miljoen joden ombracht". Volgens Livingstone pleitte Hitler in 1932 voor de verhuizing van alle Joden naar het gebied dat later Israël zou worden. Die opmerkingen vielen in de partij en daarbuiten verkeerd. Labour zette Livingstone op non-actief.

Gedragsregels

Livingstone maakte net als partijleider Corbyn deel uit van de linkervleugel van de partij, waarin veel voorstanders zitten van een eigen staat voor de Palestijnen.

Livingstone reageerde destijds op een rel rond partijgenoot Naz Shah. Dit Lagerhuislid pleitte op Facebook voor verplaatsing van Israël naar de Verenigde Staten. "Probleem opgelost", schreef ze eronder. Ook zij werd door de Labourleiding geschorst.

Partijleider Corbyn zei dat er in Labour geen plaats is voor antisemitisme en zette een commissie aan het werk die gedragsregels moest opstellen over de omgang met racisme en antisemitisme. Joodse organisaties beschuldigen hem ervan dat hij geen actie onderneemt tegen partijleden die bevooroordeeld zijn over Joden.