President Burundi kan nog 16 jaar op het pluche zitten

Zittend president Nkurunziza van het Midden-Afrikaanse land Burundi kan tot 2034 aanblijven dankzij een grondwetswijziging die donderdag de steun heeft gekregen van een meerderheid van de Burundese kiezers. Nkurunziza is al sinds 2005 aan de macht, na een jarenlange burgeroorlog die aan 300.000 mensen het leven kostte.

Volgens de kiescommissie stemde meer dan 73 procent van de 4,7 miljoen kiezers in het referendum voor de aanpassing van de grondwet, 19 procent stemde tegen. Volgens de nieuwe regels mag Nkurunziza nog twee termijnen herkozen worden. Die termijnen zijn bovendien verlengd, van vijf naar zeven jaar.

Nkurunziza moest in 2015 eigenlijk vertrekken, maar kreeg toch een derde termijn als president tot 2020. Daarna zou hij dus nog tweemaal zeven jaar erbij kunnen krijgen.

Castratie

Burundi is sinds 2015, toen Nkurunziza duidelijk maakte dat hij niet van plan was op te stappen, in de greep van geweld. Daarbij kwamen volgens de VN meer dan 1200 mensen om het leven. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen.

Volgens waarnemers was er ook rond het referendum sprake van een sfeer van geweld en intimidatie. Tegenstanders van het referendum werden bedreigd met verdrinking en castratie.

Geen erkenning

Oppositieleider Rwasa heeft al gezegd de uitslag van het referendum niet te erkennen. Hij spreekt van een ondemocratisch en intimiderend verkiezingsproces.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat de regering van Burundi campagne-activiteiten van de oppositie wel heeft toegestaan. "Maar talloze incidenten zoals aanvallen en intimidatie voorafgaand aan het referendum hebben geleid tot een klimaat van angst en intimidatie."