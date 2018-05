20.000 nieuwe stamceldonoren na emotionele Facebook-oproep

Dit voorjaar zouden de 29-jarige Pim en zijn vriendin Laura werk gaan maken van hun kinderwens. Maar ze begonnen op 1 mei aan de chemokuur van Pim. Hij kreeg een aantal weken geleden te horen dat hij een agressieve vorm van leukemie heeft. Alleen een stamceldonor kan hem helpen.

Vrijdag plaatste Laura van der Weide een oproep op Facebook met de vraag om hulp. "Mijn lieve vriend, mijn reismaatje, mijn rustige helft heeft een agressieve vorm van leukemie. (...) Ik hoop dat wij hem iets met zijn allen kunnen geven: een kans op een geschikte match en daardoor nog een kans op leven."

Laura's oproep om stamceldonoren werd massaal gedeeld: inmiddels staat de teller op 50.000. En daar merkt Matchis, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren, zeker ook iets van. Zij kregen sinds vrijdag zo'n 20.000 aanmeldingen binnen. "En vorig jaar hadden we er in het hele jaar 50.000. Dit is dus zeker opmerkelijk meer", zegt woordvoerder Bert Elbertse.

Nieuwe cellen

Laura vraagt mensen ook actief in haar Facebookpost om zich in te schrijven bij Matchis. Haar vriend ligt momenteel in quarantaine in het Erasmus MC in Rotterdam. Daar krijgt hij een week lang een chemokuur van 24 uur lang. Door de chemokuur worden de bloedcellen in zijn lichaam gedood. De nieuwe bloedcellen moet hij krijgen van een donor. "Deze cellen zullen hopelijk zijn laatste, resterende leukemiecellen aanvallen en doden", schrijft Laura.