Nieuw gevaar voor Hawaï: giftige gaswolk door vulkaanuitbarsting

Boven Hawaï hangt een giftige gaswolk, die is gevormd doordat lavastromen van de vulkaan Kilauea de zee hebben bereikt. Door de aanraking met het zeewater vindt een chemische reactie plaats die resulteert in een zoutzuur-houdende gaswolk.

Ook bevat de wolk flinterdunne glasdeeltjes uit de gestolde lava. In het Engels heet dat 'laze', een samentrekking tussen 'lava' en 'haze' (nevel).

Volgens wetenschappers kan de gifwolk huid- en ademhalingsproblemen veroorzaken. Het zuur in de gaswolk is net zo bijtend als verdund accuzuur, zeggen de deskundigen. De gaswolk verplaatst zich naar het zuidwesten van de eilandengroep.

Dood

"Als je je huid voelt prikkelen, ga dan naar binnen", zegt een overheidsfunctionaris. Dicht in de buurt van de wolk komen, kan volgens de autoriteiten leiden tot serieuze gezondheidsproblemen of zelfs dodelijk zijn.

Sinds het begin van de uitbarsting van de Kilauea zijn veertig gebouwen door de lavastromen verwoest, waaronder twintig woningen. Zo'n 2000 mensen zijn geëvacueerd, 300 van hen zitten in schuilkelders. Er zijn nog geen berichten over dodelijke slachtoffers. Een man raakte ernstig gewond toen hij een klont lava op zijn scheenbeen kreeg.

Geologen zeggen niet te weten hoelang de vulkaan, die begin deze maand uitbarstte, nog onrustig blijft. Er is sprake van meer dan twintig scheuren in het aardoppervlak. De laatste dagen verplaatst de lavastroom zich steeds sneller en wordt hij ook steeds heter. Volgens deskundigen komt dat doordat de 'oude' magma, die al zo'n zes decennia in de grond zit, helemaal aan de oppervlakte is gekomen. Daardoor stoot de vulkaan nu nieuwe magma uit.