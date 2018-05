Honderden Amerikaanse legervoertuigen op weg naar Polen

In de haven van Antwerpen zijn honderden Amerikaanse legervoertuigen aangekomen. De tanks en andere militaire voertuigen zijn onderweg naar Polen en gaan daarvandaan naar verschillende landen die grenzen aan Rusland.

Sinds de Russische annexatie van de Krim bestaat bij veel Oost-Europese landen de vrees dat hun landsgrenzen niet veilig zijn voor de Russen. Daarom sturen de Amerikanen en de NAVO geregeld militairen en materieel naar de regio. Zo werden vorig jaar duizenden Amerikaanse militairen in Polen gestationeerd.

Afgelopen weekend kwam het eerste schip met meer dan 800 voertuigen aan in Antwerpen. De komende dagen zullen nog twee andere schepen volgen met aan boord zo'n 2500 voertuigen. Later worden nog eens 3000 militairen ingevlogen.

Kritiek op NAVO

Oud-president Obama beloofde na de annexatie van de Krim in 2014 onvoorwaardelijke steun van de VS aan de NAVO-landen in Oost-Europa. Daarover ontstonden aan het begin van het presidentschap van Donald Trump twijfels, omdat hij felle kritiek uitte op NAVO-landen die niet voldoen aan hun financiƫle verplichtingen. Vorige week waarschuwde hij de lidstaten nogmaals om te investeren in defensie.

Trump zei vorig jaar in Warschau dat Polen een van de weinige Europese landen is die wel aan de verplichtingen voldoet. Hij noemde het land een voorbeeld voor de rest. Daarnaast benadrukte hij dat hij achter artikel 5 - hulp aan een NAVO-lidstaat die wordt aangevallen - van het bondgenootschap staat.