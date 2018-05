Kritiek op Shell: ambities zijn niet Klimaatakkoord-proof

Op de aandeelhoudersvergadering van Shell wordt morgen opnieuw een resolutie over het klimaat in stemming gebracht. De financiƫle actiegroep Follow This hoopt daarmee te bereiken dat Shell de winst niet langer investeert in olie en gas, maar in nieuwe energiebronnen.

Mark van Baal van Follow This zegt dat Shell 'op ramkoers' ligt met het Parijse Klimaatakkoord. Het bedrijf doet veel te weinig om de uitstoot van CO2 naar beneden te brengen, vindt hij.

Shell heeft recent aangekondigd om de uitstoot in 2050 met 50 procent naar beneden te willen brengen. Niet alleen van de eigen activiteiten, maar ook die van klanten. Het bedrijf zegt niet meer te kunnen doen, omdat het zich anders isoleert van de samenleving en het contact met klanten verliest.

Kleinkinderen

Toch is dat lang niet genoeg, zegt Van Baal. "Dat is veel te weinig, omdat we in 2050 ongeveer op nul moeten zitten om 'Parijs' te halen. Shell gaat er eigenlijk van uit dat we de hele eeuw nog olie en gas nodig hebben. En dat onze kleinkinderen die CO2 wel weer uit de lucht gaan halen."

Dat laatste is iets waar ook klimaatwetenschappers rekening mee houden. Er wordt op dit moment wereldwijd te veel uitgestoten om de opwarming van de aarde te beperken tot 'ruim onder de 2 graden', zoals in Parijs is afgesproken in december 2015. Zelfs als we nu zo snel mogelijk de CO2-uitstoot terugbrengen, is het heel moeilijk om dit doel te bereiken.