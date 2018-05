Syrisch leger verklaart regio Damascus vrij van rebellen

Het Syrische leger heeft verklaard dat Damascus en omgeving volkomen veilig zijn, nu militairen de laatste posten van opstandelingen in handen hebben.

Generaal Mayhoud deelde voor de televisie mee dat het leger in de afgelopen maand nog verscheidene IS-bolwerken heeft veroverd. In één adem kondigde hij aan dat de strijd tegen de resterende "terroristische bolwerken" elders in Syrië wordt voortgezet.

Het zou voor het eerst sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 zijn dat de Syrische hoofdstad en omgeving weer volledig onder controle staan van de troepen van president Assad.

De gevechten in het zuiden van Damascus hebben de laatste weken nog aan tientallen mensen het leven gekost. In het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk, waar veel IS-strijders zich schuilhielden, zijn verwoestingen aangericht.

Oost-Ghouta

Gisteren werd een staakt-het-vuren van 24 uur afgekondigd voor het zuiden van Damascus. Rebellen konden van de gevechtspauze gebruikmaken om uit het gebied te vertrekken. Volgens het Observatorium voor de Mensenrechten zijn veel militanten inderdaad per bus geëvacueerd, en hebben IS-strijders bij vertrek hun posten in Yarmouk in brand gestoken.

Een maand geleden behaalde het Syrische leger al de overwinning in het gebied Oost-Ghouta bij Damascus, waar 400.000 mensen wonen. Tussen de veldslagen door werden evacuaties uitgevoerd, waarbij rebellen en hun familie in bussen naar andere delen van Syrië werden afgevoerd.