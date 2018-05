Voor het eerst in 12 jaar baby geboren op afgelegen eiland Brazilië

Voor het eerst in twaalf jaar is er een kindje geboren op het afgelegen Braziliaanse eiland Fernando de Noronha. Het is verboden om op het eiland te bevallen omdat er geen ziekenhuis met kraamafdeling is.

Vrouwen die zwanger zijn, moeten voor de bevalling afreizen naar het vasteland van Brazilië. De dichtstbijzijnde grote stad is Natal, dat 350 kilometer verderop ligt.