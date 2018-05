56-jarige man doodgeschoten in huis Den Haag

Een 56-jarige man uit Den Haag die gisteren ernstig gewond raakte bij een schietpartij, is overleden. Er zijn twee verdachten aangehouden.

De schietpartij was rond 20.50 uur in een woning aan de Mijtensstraat. Binnen vonden agenten de zwaargewonde man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

De verdachten werden in de woning aangehouden. Het gaat om een 52-jarige vrouw en een man van 47, meldt Omroep West. De achtergrond van de schietpartij is nog onduidelijk.