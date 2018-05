Kastelen hebben het moeilijk en kunnen pinksterdrukte goed gebruiken

Het is dus sprokkelen geblazen. En zo'n oud gebouw heeft één groot nadeel: het vraagt nogal wat onderhoud. Na de Pinksteren komen er steigers tegen de westelijke muur van het kasteel te staan. De boel moet geschilderd worden, en dat is een aanzienlijke kostenpost.

"Veel van wat een kasteel waard is, zie je niet terug in de kassa", zegt Van Dijk. "Denk bijvoorbeeld aan de waardevermeerdering van de huizen die in de buurt van een kasteel staan. Of denk aan de bossen en landerijen die door de landgoedeigenaar worden onderhouden, waar mensen gratis kunnen recreëren. Denk ook aan de horeca die profiteert van een mooi kasteel in de buurt. Daar zouden we best eens wat meer bij stil kunnen staan, dus ik hoop dat deze Dag van het Kasteel daar weer een beetje aan bijdraagt."

Ondertussen komen de eerste bezoekers van vandaag het terrein op, waar ze kunnen zien hoe een valkenier te werk ging, hoe jonge hovelingen onderwijs kregen en hoe dames met hun lange gewaden te paard gingen. Dat mag je ook zelf proberen op een namaakpaard.

Let wel: op de Dag van het Kasteel is de entree niet overal gratis. In Ammersoyen in elk geval niet, daar wordt de schilder van betaald.