Hoorzitting Zuckerberg in Europees Parlement toch live te volgen

De hoorzitting met Facebook-topman Mark Zuckerberg in het Europees Parlement zal toch openbaar zijn. Volgens de voorzitter van het parlement, Antonio Tajani, heeft Zuckerberg ingestemd met een livestream.

De oprichter en ceo van Facebook beantwoordt morgen in Brussel vragen over het schandaal rond Cambridge Analytica. Zuckerberg spreekt er met fractievoorzitters van het Europees Parlement en de rapporteur van de commissie voor Burgerlijke vrijheden.

In eerste instantie was afgesproken het vraaggesprek achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Tot onvrede van Europese politici, die aandrongen op transparantie. "We zijn een parlement en daar debatteer je in het openbaar", zei Europarlementariƫr Kati Piri erover.

'Goed nieuws'

Voorzitter Tajani zei daarop dat hij Facebook zou vragen of de bijeenkomst ook in het openbaar kon plaatsvinden. "Ik heb meneer Zuckerberg persoonlijk gesproken en ben blij dat ik kan melden dat hij het verzoek heeft geaccepteerd", schrijft Tajani vanochtend op Twitter. "Goed nieuws voor Europese burgers."

Belangstellenden kunnen morgen tussen 18.15 uur en 19.30 uur live volgen hoe de Facebook-ceo vragen beantwoordt over het misbruik van gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers. Het Britse bedrijf Cambridge Analytica verkocht de data onder meer aan het campagneteam van president Trump.

De stream is te bekijken op de website van het Europees Parlement.