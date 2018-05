Twee bergbeklimmers komen om op Mount Everest

Op de Mount Everest zijn twee bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gaat om een 35-jarige Japanner en een 63-jarige man uit Macedonië, meldt een werknemer van het kamp waar klimmers verblijven voor ze vertrekken.

De slachtoffers kwamen vandaag en gisteren om bij hun poging om de top te bereiken. Het lichaam van de Japanner werd aangetroffen in zijn tentje op zo'n 7400 meter hoogte. Over de dood van de Macedoniër is niets bekendgemaakt.

De omgekomen Japanner was een ervaren klimmer, die de Mount Everest al zeven keer had beklommen. Bij een eerdere expeditie, in 2012, zat hij dagenlang vast in een sneeuwgrot. Bij temperaturen van -20 graden Celsius vroren zijn vingertoppen eraf.

Hoogste berg ter wereld

Jaarlijks beklimmen zo'n 340 mensen de Mount Everest op het grensgebied tussen China en Nepal. Het is 's werelds hoogste berg met een hoogte van 8848 meter. Meestal worden de klimmers begeleid door sherpa's, ervaren gidsen die de berg goed kennen.

Het aantal mensen dat bij de tocht om het leven komt ligt jaarlijks tussen de vijf en tien. Vorig jaar vielen er zes slachtoffers te betreuren.