Celebrity's op de bres voor vrouwenrechten

Een groep van 140 beroemdheden onder wie de Amerikaanse presentatrice Oprah Winfrey en de actrices Natalie Portman en Meryl Streep heeft een open brief ondertekend waarin wordt opgeroepen om de achtergestelde positie van vrouwen tegen te gaan.

In de brief, die gericht is aan wereldleiders, wordt gesteld dat er 130 miljoen meisjes zijn die niet naar school kunnen en dat wereldwijd een miljard vrouwen geen bankrekening hebben.

Ook is de loonkloof tussen man en vrouw groter voor vrouwen die in armoede leven, zegt de organisatie ONE, die de brief heeft opgesteld. "Armoede is seksistisch. We zullen niet langs de kant blijven staan terwijl de armste vrouwen over het hoofd worden gezien."

Naast de acteurs en presentatoren hebben zo'n 135.000 mensen de brief ondertekend. ONE is mede-opgericht door U2-zanger Bono en heeft als doel om extreme armoede en zo veel mogelijk ziektes uit de wereld te helpen.