Wekdienst 21/5: Maduro wint verkiezingen en ebola-vaccinatie in Congo

Een promoteam heeft tot boosheid en ergernis geleid in Winterswijk. Het team was zaterdag in de Gelderse plaats om reclame te maken voor Enschede als winkelstad. De burgemeester van Winterswijk kon het promotieklusje niet waarderen en schreef meteen een mail aan de gemeente Enschede.

De reden om in Winterswijk reclame te gaan maken was de komst van een nieuwe provinciale weg tussen de twee plaatsen. Daardoor is de reistijd flink afgenomen. Maar het winkelend publiek en de ondernemers in Winterswijk zaten niet op het reclamepraatje te wachten. Volgens RTV Oost vonden ondernemers en het winkelend publiek het optreden van het promoteam opdringerig.