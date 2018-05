Maduro wint verkiezingen Venezuela, oppositie erkent uitslag niet

Zoals verwacht is zittend president Nicolás Maduro uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Venezuela. De verkiezingen in het door politieke en humanitaire crises verscheurde land werden door een groot deel van de oppositiepartijen geboycot.

Van de ruim 8 miljoen uitgebrachte stemmen gingen er 5,8 miljoen naar Maduro. Volgens de kiesraad was de opkomst 46,1 procent. Bij de vorige verkiezingen was dat nog 80 procent.