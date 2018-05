Rotterdamse politie valt kraakpand binnen en schiet man in bil

De politie in Rotterdam heeft vannacht schoten gelost bij een inval in een kraakpand in de wijk Oude Noorden. Een man is daarbij in zijn bil geraakt en aangehouden.

De politie was afgekomen op een melding van vuurwapengebruik in het kraakpand aan de Bergweg. Agenten zagen een man het pand verlaten en wilden hem aanhouden. Toen de man de agenten opmerkte, zette hij het echter op een lopen. Hierop loste de politie waarschuwingsschoten, maar de man bleef niet staan. Vervolgens werd hij in zijn bil geschoten.

Na de aanhouding werd het kraakpand, waar meerdere mensen en honden aanwezig waren, ontruimd.