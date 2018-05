Zoekactie naar vermist bemanningslid koopvaardijschip op Noordzee

Reddingsdiensten zoeken al uren naar een vermist bemanningslid van een koopvaardijschip op de Noordzee. Het bemanningslid werd om 15.00 uur voor het laatst aan boord gezien. Om 19.30 uur sloegen de overige bemanningsleden alarm.

Er wordt gezocht in een gebied op zo'n 40 mijl ten noordwesten van Texel. Het vrachtschip is gedraaid en voer een deel van vaarroute terug, maar de man werd niet gevonden. Bemanningsleden van andere schepen is gevraagd goed op te letten. De man droeg aan dek naar verluidt een blauwe overall en een witte helm.

Er wordt ook de komende uren met reddingsboten en -helikopters gezocht. Volgens de Kustwacht is het zoeken in de duisternis "moeilijker en intensiever", maar niet onmogelijk.