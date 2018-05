Italiaans regeerakkoord krijgt massale steun achterban Lega

In Italië heeft de achterban van de Lega met een grote meerderheid zijn goedkeuring gegeven aan het regeerakkoord met de Vijfsterrenbeweging. Bij duizend stands van de Lega op pleinen en andere openbare plekken, brachten 215.000 Italianen hun stem uit. Van hen stemde 91 procent voor.

Gisteren gingen de leden van de Vijfsterrenbeweging in een internetstemming al akkoord, met een meerderheid van 94 procent.

Sommige leden van de rechtse Lega en de links-populistische Vijfsterrenbeweging hebben moeite met "het contract voor de regering van de vernieuwing" dat de leiders van hun partijen hebben gesloten. Maar in de uitslag van de stemming is dat dus niet terug te zien.

Ongedekte plannen

De partijleiders Salvini van de Lega en Di Maio van de Vijfsterrenbeweging maken morgen hun kandidaat-premier bekend. Ze bevestigden vandaag dat geen van beiden premier zal worden en dat ze morgen "een gebalanceerde naam" zullen voordragen bij president Mattarella.

Als kandidaat wordt de 54-jarige hoogleraar bestuursrecht Giuseppe Conte gezien, een figuur van buiten de politiek die nog weinig bekend is.

Het regeerakkoord heeft schrik aangejaagd in Brussel en in de financiële wereld. De twee partijen hebben naar schatting voor meer dan 100 miljard euro aan ongedekte plannen en willen zich niet houden aan de Europese afspraken over de staatsschuld, het begrotingstekort en de omvang van de overheidsuitgaven.