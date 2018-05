Weinig animo voor verkiezingen in Venezuela

De opkomst bij de presidentsverkiezingen in Venezuela lijkt laag. In de hoofdstad Caracas wordt nauwelijks gestemd in wijken waar de oppositie sterk is, terwijl in bolwerken van de regering bescheiden rijen voor de stembureaus staan.

Volgens minister van Informatie Rodriguez hadden om 10.00 uur lokale tijd al twee miljoen mensen gestemd, maar dat werd door de oppositie weggehoond. "Rodriguez begint de dag zoals gewoonlijk met een leugen", zei een parlementslid van de oppositie.

De verwachting is dat president Maduro ondanks de desolate staat van de economie wordt herkozen voor een tweede termijn van zes jaar. Maduro zelf bracht in alle vroegte zijn stem uit. Hij gaf daarbij het buitenland de schuld van de economische misère in zijn land. "Stop met jullie agressieve campagne tegen Venezuela", zei hij.

Kansloos

Zijn enige serieuze uitdager, Henri Falcón, riep bij het uitbrengen van zijn stem de Venezolanen op hem te helpen het land uit de crisis te halen.

Volgens sommige peilingen zou Falcón meer stemmen kunnen halen dan Maduro. Toch wordt er algemeen van uitgegaan dat hij kansloos is. Dat zou onder meer komen doordat de armen bang zijn dat ze geen voedselpakketten van de regering meer krijgen als ze niet op Maduro stemmen.

16,5 miljoen Venezolanen, de helft van de bevolking, hebben een 'vaderlandskaart', waarmee ze voedsel kunnen krijgen en ook elektronisch kunnen stemmen. Maduro beloofde "een prijs" voor degenen die met hun kaart stemmen. Falcón sprak vanochtend van een systeem van druk en chantage.

Soep voor de armen

Een andere reden dat Falcón kansloos lijkt, is de verdeeldheid van de oppositie. De belangrijkste oppositieleiders mogen niet meedoen en hebben opgeroepen tot een boycot. Falcón kan bovendien stemmen verliezen aan de tweede oppositiekandidaat, een evangelische dominee die stemmen werft door soep uit te delen aan de armen.

Verder worden mensen ook bij de stembureaus onder druk gezet. Activisten in dienst van de regering staan bij stemlokalen om mensen 'te helpen' bij het uitbrengen van hun stem.

Protesten

De oppositie had verspreid wat protesten aangekondigd, maar er is weinig ruimte voor demonstraties. Verspreid over het land zijn 300.000 politiemensen en militairen ingezet om onrust de kop in te drukken.

Venezolanen in het buitenland laten wel van zich horen. Naar schatting zijn er de laatste jaren zo'n 1,3 miljoen mensen het land ontvlucht. Er was onder meer een protest tegen Maduro in de Spaanse hoofdstad Madrid.