Drie grote Oostvaardersplassen-actiegroepen: wij weten van niets

Toen de boswachters van Staatsbosbeheer vanochtend hun ronde deden, kwamen ze op 21 plekken een kapot geknipt hek tegen. "Van boven naar beneden, over de hele lengte", zegt Van Dun. "Dat is wel vaker gebeurd, maar zo extreem als nu, dat kan echt niet." Even later kwam er via de politie een melding binnen van drie edelherten, die op de snelweg liepen. Van Dun: "Ze waren de A6 al overgestoken en probeerden terug te komen. Volop in de stress. Ze zijn geen auto's, geen verkeer en geen drukte gewend."

Het protocol schrijft dan voor dat de dieren afgeschoten moeten worden, vanwege de verkeersveiligheid. Twee drachtige hindes met een kalf in de buik en een jonger dier werden afgeschoten.

Vreselijk

Wie er achter het kapot knippen van het hek zit is niet duidelijk. Drie grote actiegroepen zeggen van niets te weten. "Het is natuurlijk vreselijk dat deze dieren op deze manier zijn omgekomen", zegt Karin Schulting van Klub Animal Life. "Wij zitten hier zeker niet achter: we zijn bezig de dieren te redden, dan ga je ze niet in gevaar brengen. En als je een ongeluk veroorzaakt, kunnen daar ook mensen gewond bij raken. Hiermee bereik je alleen het tegenovergestelde."

"Dit heeft niets te maken met het helpen van dieren", reageert Roger Pierweijer van de ActieVOERgroep OVP. "Je brengt hiermee de mensen en dieren in gevaar. Iedereen weet dat er water en snelwegen zijn rond de Oostvaardersplassen. Dan weet je automatisch dat het dan niet goedkomt met de dieren."

Terenja Bongers van de actiegroep Demonstratie OVP heeft ook geen idee. "We hebben de eerste demonstratie georganiseerd om de Oostvaardersplassen op de kaart te zetten. Daarna hebben we stapje teruggedaan."

Hoe zat het ook alweer met de Oostvaardersplassen? Bekijk hieronder een uitlegvideo: