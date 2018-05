Zo goed als nieuw: regeringstoestel KBX vliegt nu Down Under

Aan het toestel is weinig veranderd, meldt NH Nieuws. Nog steeds telt het 24 zitplaatsen. Ook de buitenkant is hetzelfde: wit met een oranje streep langs de romp en een blauw-oranje staart. Slechts de P in de registratie is vervangen door een V. De Fokker is daarmee officieel geregistreerd als Australisch vliegtuig: de VH-KBX.

Nieuw onderkomen

De eerste officiƫle vlucht die de VH-KBX maakte was een kennismakingsvlucht met Australische journalisten, onder wie Amy Mitchell-Whittin van de Brisbane Times. Zij doet in de krant uitgebreid verslag onder de kop "Nederlands koninklijk vliegtuig vindt nieuw onderkomen in Brisbane".