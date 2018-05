Wie is de man die gisteren de show stal tijdens de royal wedding?

De 65-jarige Michael Bruce Curry staat in zijn thuisland bekend om zijn politiek getinte preken. In het verleden heeft hij zich uitgesproken voor de rechten van lhbt'ers, voor meer sociale gelijkheid en tegen seksueel misbruik.

De in Chicago geboren Curry is de eerste Afro-Amerikaanse bisschop van de Episcopaalse Kerk. Dat is een Amerikaanse variant van de Anglicaanse Kerk, oftewel de Kerk van Engeland, waar niet de paus maar de Britse koningin aan het hoofd staat.

Sinds 2015 is Curry bisschop van de Episcopaalse Kerk. Die gematigde protestantse stroming had in dat jaar, volgens eigen berekening, zo'n 1,9 miljoen volgers in de VS.