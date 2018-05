2,4 miljoen Nederlanders zagen huwelijk van Harry en Meghan

Zo'n 2,4 miljoen Nederlanders hebben gisteren gekeken naar de NOS-uitzending van het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle. 71 procent van de mensen die tussen 12.14 en 14.49 uur naar de televisie keken, stemde af op het huwelijk, blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek.

Niet eerder trok een buitenlands koninklijk huwelijk zo veel kijkers in Nederland. Het huwelijk van prins William en Kate trok zeven jaar geleden gemiddeld 2,2 miljoen kijkers. Zij trouwden op een vrijdag.

Het hoogtepunt van de uitzending van gisteren was om 13.40 uur. Toen keken er 2,8 miljoen mensen. Het totale bereik was 25 procent. Dat betekent dat een kwart van de Nederlanders vijf minuten of langer achtereen heeft gekeken naar de gebeurtenissen in Windsor.

Harry verslaat zijn broer

In het Verenigd Koninkrijk keken in totaal 18 miljoen mensen op tv naar het huwelijk. Daarmee evenaart Harry de kijkcijfers van de bruiloft van zijn broer prins William net niet. Daar keken in 2011 ruim 19 miljoen Britten naar. Toch blijven het indrukwekkende cijfers en is Harry's bruiloft verreweg het best bekeken televisie-evenement van het jaar. Ter vergelijking: naar de populaire voetbalfinale van de Engelse FA Cup keken zo'n 6,7 miljoen mensen.

In Australiƫ bleven ongeveer 4 miljoen mensen thuis om naar de huwelijksvoltrekking van de prins en de actrice te kijken.