Week in beeld: schilderij, schoenen en een sprookjeshuwelijk

Deze week veel geweld in Gaza. Op de dag dat Israël 70 jaar bestond vielen tientallen doden en honderden gewonden aan de grens tussen Israël en de Gazastrook. Afgelopen maandag was een van de bloedigste dagen in het Israëlisch-Palestijnse conflict in jaren.

Texas werd vrijdag opgeschrikt door een schietpartij op een school in de plaats Santa Fe. Er vielen tien doden en tien gewonden.

Nederland kreeg met twee ontdekkingen deze week ook aandacht van buitenlandse media. Zo werd er geschreven over de twee bladzijden in het dagboek van Anne Frank die zijn ontcijferd en over het nieuw ontdekte schilderij van Rembrandt.

Verder zijn op Hawaï tientallen huizen verwoest door een lavastroom, is de ramadan begonnen en werd de week afgesloten met een sprookjeshuwelijk.

Dat en meer in de week in beeld.